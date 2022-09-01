Миссию МАГАТЭ на ЗАЭС будет охранять служба безопасности ООН

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в четверг, 1 сентября, заявил, что поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС до ее завершения продолжат оказывать сотрудники службы безопасности ООН, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Дюжаррик сказал: «Наши сотрудники службы безопасности и водители проделали огромную работу, чтобы инспекторы МАГАТЭ добрались туда. Они продолжат оказывать поддержку миссии до ее окончания».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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