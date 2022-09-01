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NewDayNews.ru

Пятница, 2 сентября 2022, 00:14 мск

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Лавров и Кулеба будут приглашены на заседание Совбеза ООН

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер в четверг, 1 сентября, заявил, что заседание Совета Безопасности ООН на уровне министров иностранных дел стран назначено на 22 сентября и будет посвящено ситуации вокруг Украины, – сообщают СМИ.

Французский дипломат, в частности, сказал: «22 сентября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна будет председательствовать на министерской встрече Совета Безопасности ООН по Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будут приглашены на заседание органа. Это министерская встреча, так что все главы МИД стран – членов Совета Безопасности ООН будут приглашены. Российский министр будет приглашен по умолчанию. Поскольку встреча проводится по Украине, то украинский министр также будет приглашен».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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