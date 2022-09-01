Администрация президента США занималась регулярной цензурой соцсетей,

Генеральные прокуроры американских штатов Луизиана и Миссури Джефф Лэндри и Эрик Шмитт в четверг, 1 сентября выступили с заявлением, в котором утверждается, что администрация президента США Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с руководством онлайн-платформ, – сообщает РИА Новости.

В заявлении американских генпрокуроров говорится: «Представленные коммуникации показывают обширное «предприятие по цензуре» между множеством федеральных агентств. Выявлено 45 федеральных чиновников, которые общались с платформами социальных медиа о «неверной информации» и цензуре.

«С руководством крупнейших онлайн-платформ, включая Meta* (Facebook**, Instagram**) и Twitter, регулярно взаимодействовали Белый дом, ФБР, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и социальных служб, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, центры по контролю и профилактике заболеваний, бюро переписи населения, а также избирком, минфин и другие государственные структуры США», – говорится в обнародованном документе.

* Деятельность организации запрещена в России как экстремистская

Вашингтон, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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