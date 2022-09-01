Евросоюз призывает Сербию разрешить гей-парад

Европейская служба внешних связей (EEAS) в четверг, 1 сентября выступила с призывом к Белграду разрешить проведение гей-парада EuroPride, об отмене которого было объявлено после очередного обострения вокруг непризнанного Косово, – сообщают СМИ.

В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится: «В свете заявления об отмене EuroPride ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride в атмосфере мира и безопасности. Ожидаем, что близкие партнеры ЕС будут привержены защите прав человека, в том числе прав ЛГБТ на собрание и самовыражение».

Следует напомнить, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада власти страны отменяют из-за кризиса в Косово и Метохии.

Брюссель, Иван Бабурин

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