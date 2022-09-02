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Пятница, 2 сентября 2022, 18:30 мск

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Байдена обматерили во время выступления

Фото: www.whitehouse.gov

Выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии перед своими сторонниками во время прямой трансляции в четверг, 1 сентября, было неоднократно прервано нецензурными выкриками одного из слушателей, – сообщает New York Post.

В публикации NYP говорится: «Выступление президента Байдена в четверг в Филадельфии было прервано крикуном, который скандировал нецензурные оскорбления в адрес президента на протяжении всей речи, посвященной критике предшественника Дональда Трампа. Активист выкрикивал нецензурное послание так четко и громко, что его слышал не только Байден, но и все, кто следил за официальной трансляцией Белого дома».

Сообщается, что выступление президента США в прямом эфире не прервали только два телеканала, другие решили прервать трансляцию во избежание штрафа за нецензурную лексику.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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