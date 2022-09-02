Роскомнадзор поддержал законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в пятницу, 2 сентября заявил, что Роскомнадзор поддержал его законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии».

Напомним, Александр Хинштейн подготовил законопроект, предлагающий, в частности, введение штрафов за пропаганду педофилии до 800 тысяч рублей для граждан и 10 миллионов рублей для юрлиц. Штраф за пропаганду ЛГБТ, для граждан до 200 тыс. рублей, для юрлиц – до 4 млн рублей, если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.

Москва, Иван Бабурин

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