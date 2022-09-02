Россия потребовала от Великобритании рассказать о состоянии здоровья Скрипалей

Официальный представитель посольства России в Великобритании в пятницу, 2 сентября, заявил, что Москва потребовала от британского МИДа предоставить информацию о состоянии здоровья семьи Скрипалей посольство России в Лондоне, – сообщают СМИ.

Представитель посольства России в Лондоне сообщил следующее: «С момента произошедшего в Солсбери Британия так и не ответила содержательно ни на одну из более чем 80 дипломатических нот, отправленных Россией. В этой связи в очередной раз направили в Форин Офис ноту с требованием отреагировать на ранее направленные соответствующие запросы российской стороны. Москва призывает Лондон ответить на главный вопрос – какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери», – заявил представитель посольства.

«Россия требует раскрыть информацию о расследовании по делу российских граждан и дать дипломатам встретиться с ними», – также заявил российский дипломат.

Напомним, в марте 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия попыталась отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Никаких доказательств своему обвинению Лондон за все эти годы так и не предоставил.

Лондон, Иван Бабурин

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