Литва вслед за Польшей решила потребовать репарации от Германии

Депутат Сейма Латвии Янис Иесалниекс решил последовать примеру Польши и тоже предложил потребовать репарации от Германии за Вторую мировую войну, – сообщает Sputnik Беларусь

В своем аккаунте в Twitter Иесалниекс написал: «В Польше немецкие нацисты действовали особо брутально, но и в Латвии они принесли ущерба размером на многие десятки миллиардов евро, если мы так основательно подсчитаем».

Накануне основатель и глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что намерен добиваться от Германии репараций в размере $1.3 триллиона. В свою очередь, в правительстве ФРГ заявили, что переговоров по поводу репараций между Берлином и Варшавой не планируется.

Вильнюс, Иван Бабурин

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