Украинские журналисты призвали приравнять российских коллег к «военным преступникам»

Объединение украинских журналистов и общественных организаций «Медиарух» в пятницу, 2 сентября выступило с призывом к мировым медиа-ассоциациям осудить «пропагандистов РФ» как «военных преступников», – сообщают украинские СМИ.

В заявлении Медиаруха, опубликованном на сайте общественной организации «Интерньюз-Украина», говорится: «24 августа 2022 года Ассоциация польских журналистов опубликовала решительное заявление в отношении российских пропагандистов, которые должны понести ответственность как военные преступники».

Украинские журналисты и медиа-деятели также призывали мировые журналистские организации и национальные медиаассоциации поддержать позицию Ассоциации польских журналистов и «единым фронтом добиваться справедливого наказания для всех, чьими усилиями пропагандистская машина Кремля работает на полную мощь и ежедневно приводит к сотням невинных жертв и разрушений».

Следует отметить, что в заявлении польских журналистов, в частности, говорится, что «российских пропагандистов, которые выдают себя за журналистов, таких как Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева и многих других, следует судить как военных преступников после падения режима Путина».

Киев, Иван Бабурин

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