Директор МАГАТЭ выразил беспокойство целостностью Запорожской АЭС

Директор и глава миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС Рафаель Гросси на брифинге в Вене в пятницу, 2 сентября, заявил, что целостность Запорожской АЭС вызывает беспокойство, – сообщают СМИ.

Рафаель Гросс, в частности, сказал: «Мы видим военную активность вокруг станции. Я сам и моя команда видели дыры, следы на зданиях от обстрелов. Это значит, что физическая целостность нарушалась не один раз, а несколько».

«Миссия МАГАТЭ увидела на Запорожской АЭС все, что хотела увидеть. Большинство систем безопасности работает относительно хорошо, но целостность станции вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в районе ее расположения. Мы устанавливаем постоянное присутствие на месте. Два инспектора будут продолжать работу», – сообщил журналистам директор МАГАТЭ.

Напомним, в четверг, 1 сентября, миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС . Представитель «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели по территории станции делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при артобстрелах ВСУ.

Вена, Иван Бабурин

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