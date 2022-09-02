Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене в пятницу, 2 сентября, заявил, что проинформирует Совет Безопасности ООН о поездке на Запорожскую АЭС во вторник, 6 сентября, – сообщают СМИ.

Общаясь с журналистами, Гросси сказал: «Во вторник я отправлюсь на брифинг Совета Безопасности ООН, который будет посвящен нашей поездке на Запорожскую АЭС.

Отвечая на вопрос, готова ли остаться постоянная миссия агентства на ЗАЭС в случае ухода с нее военных, Гросси сказал: « МАГАТЭ останется там до тех пор, пока это необходимо. Мы никуда не уходим. Я надеюсь, что нам не придется оставаться там постоянно. Я надеюсь, что настанет день не в отдаленном будущем, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами, а мы будем периодически посещать ее, как раньше».

Говоря о возможных манипуляциях миссии, директор МАГАТЭ сказал: «Когда людям нравится, что мы говорим, они нас поощряют, если нет, то говорят, что генеральный директор – марионетка или что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы знаем, что должны делать. Конечно, мы с уважением выслушиваем все стороны».

«Говоря открыто, в этой игре достаточно политических игроков и людей, говорящих, что они думают, обвиняющих тех или других. «Ядерный сторожевой пёс» должен оставаться собой и делать свою работу», – заявил Рафаэль Гросии на пресс-конференции в Вене.

Следует также отметить, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что миссия МАГАТЭ получает полный доступ к запрашиваемой информации по работе Запорожской АЭС.

В эфире «Соловье Live» Рогов сказал: «Все, что они просят, они сразу же получают без всяких отговорок, переносов, «давайте позже» и так далее. Они запросили несколько десятков видов документов, технологических карт. Также они получили карту обстрелов со стороны террористов Зеленского. Полную карту, куда летело, как, какая траектория, какие виды и образцы осколков».

Вена, Иван Бабурин

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