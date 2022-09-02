Генсек ООН готов подать в Международный уголовный суд на руководство КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил руководство Северной Кореи в участившихся нарушениях прав человека из-за принимаемых мер против Covid-19 и призывал рассмотреть этот вопрос в Международном уголовном суде (МУС), – сообщает Le Figaro.

В докладе генсека ООН, охватывающем период с августа 2021-го по июль 2022 года, говорится: «Полученная информация подтверждает, что руководство Корейской Народно-Демократической Республики еще больше усилило репрессии в отношении прав и свобод народа на фоне сохранения строгих ограничений, связанных с Covid-19».

«Есть опасения, что вспышка Covid-19 в стране приведет к дальнейшему ухудшению общей ситуации с правами человека, включая доступ к адекватному питанию и медицинскому обслуживанию, а также, что инфраструктура здравоохранения страны может не справиться», – подчеркивается в докладе.

Гутерриш призывает международное сообщество «действовать и установить ответственность, если выяснится, что были совершены преступления против человечности, во избежание безнаказанности».

«В связи с вышесказанным, Совет Безопасности, действуя по собственной инициативе и по рекомендации Генеральной Ассамблеи, может рассмотреть возможность передачи рассмотрения ситуации в Международный уголовный суд», – заявляет в своем докладе генеральный секретарь ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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