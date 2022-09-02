Госдеп объявил о трех контрактах на поставку вооружений Тайваню

Государственный департамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, в пятницу, 2 сентября, заявили, что Соединенные Штаты объявляют о трех контрактах на $1,1 млрд. на продажу Тайваню вооружений и предоставление технических услуг. Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдеп, получено, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что первый контракт на $665,4 млн. направлен на предоставление оборудования и логистической поддержки для радиолокационных станций Тайваня. Второй – предусматривает предоставление 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и четырех ракет ATM-84L-1 Harpoon Block II на $355 млн. В третьем контракте говорится о поставке Тайваню 100 тактических ракет «воздух – воздух» AIM-9X Block II Sidewinder на $85,6 млн.

Вашингтон, Иван Бабурин

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