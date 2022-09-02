Небензя попросил Гутерриша оказать воздействие на руководство США

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 2 сентября обратился с просьбой к генсеку ООН Антониу Гутеррешу побудить США выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, – сообщает РИА Новости

В письме, направленном на имя генерального секретаря ООН говорится: «Просим вас еще раз указать властям США, что они должны оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам, в том числе российским журналистам, которые должны остановиться в Нью-Йорке для освещения визита нашего министра иностранных дел. Необходимые заявки были поданы в посольство США в Москве

В письме Гутеррешу Небензя пишет, что никто из делегации по состоянию на 1 сентября не получил визы США для участия в сессии Генассамблеи в сентябре

Российский дипломат также пишет: «По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США. Аналогичная ситуация с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса нашего министра. Это вызывает тревогу, учитывая, что в последние несколько месяцев власти США постоянно отказывали в выдаче въездных виз ряду делегатов России, которые планировали принять участие в официальных мероприятиях ООН. В числе недавних примеров – отмененный визит министра внутренних дели РФ Владимира Колокольцева, который должен был участвовать в саммите глав МВД ООН».

«Мы подчеркиваем необходимость обеспечения строгого соответствия действий США с их международными юридическим обязательствами принимающей страны. Согласно соглашению о штаб-квартире, визы должны выдаваться бесплатно и настолько оперативно, насколько это возможно. Никаких препятствий чиниться не должно», – отметил в письме Василий Небензя.

Напомним, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»