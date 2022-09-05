СМИ: Переодевать в зимнее обмундирование украинских военных будет НАТО

Зимнее обмундирование, обувь и утепленные палатки боевикам ВСУ по запросу Киева будет поставлять НАТО. Однако, эти поставки будут выполнены не в полном объеме из-за дефицита в самих странах альянса, – сообщает онлайн-издание Spiegel

Немецкому изданию в НАТО сообщили: «Можно будет удовлетворить почти 50% запроса, сделанного Украиной. Сбор экипировки идет сложно, так как зимнее обмундирование в странах НАТО зарезервировано в основном для национального использования, кроме того, оно пользуется большим спросом на рынке».

Spiegel со ссылкой на представителей НАТО также пишет, что еще в июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тысяч военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили что альянс находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины. Поставки зимней формы одежды уже обещали США, Канада, Швеция и Финляндия.

Что касается Германии, то она также готова оказать помощь Киеву. Однако, журналистам Spiegel в бундесвере сообщили, что «в прошлом постоянно возникали сложности с тем, чтобы обеспечить собственных солдат на восточном фланге НАТО теплой зимней униформой. В этой связи в вооруженных силах Германии довольно критично относятся к идее передачи зимнего обмундирования Киеву. При этом, в германском минобороны заявили, что намерены внести важный вклад в предоставление Киеву зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания».

Брюссель, Иван Бабурин

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