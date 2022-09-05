Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России

Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом, – сообщается в понедельник, 5 сентября, на официальном портале правовой информации.

В указе главы государства говорится: «В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики РФ за рубежом постановляю утвердить прилагаемую Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом».

Из опубликованного текста Концепции следует, что «гуманитарная политика РФ за рубежом является неотъемлемой частью внешней политики РФ. Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединительной международной повестки дня».

«Нужно способствовать расширению культурного присутствия РФ в Центральной и Восточной Европе с учетом готовности к этому стран региона. Процессы глобализации, происходящие в мире, ставят под угрозу самобытность культур. … Глобализация по-прежнему не только способствует взаимообогащению национальных культур, но и ставит под угрозу культурную самобытность стран и народов», – говорится в докумене.

«Для укрепления положительного образа РФ следует активно содействовать сохранению объектов культурного наследия иностранных государств в РФ», – следует из текста Концепции гуманитарной политики РФ за рубежом.

Москва, Иван Бабурин

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