Фонд Карнеги прекратил работу в России

Московский центр Карнеги в понедельник, 5 сентября, заявил, что в соответствии с распоряжением минюста РФ прекращает свою деятельность в России, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале фонда говорится: «В соответствии с распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 8 апреля 2022 года Московский центр Карнеги, представлявший в России Фонд Карнеги за международный мир (США), прекратил свою работу. Тем не менее, Фонд Карнеги за международный мир продолжает публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах, в том числе и на русском языке».

Следует напомнить, что минюст РФ в апреле исключил из реестра филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций представительство Фонда Карнеги в России в связи с нарушениями законодательства.

Москва, Иван Бабурин

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