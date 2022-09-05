Путин даст поручение обеспечить трудовые гарантии добровольцам СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 5 сентября, заявил, что Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине, – сообщают СМИ.

Пресс-секретарь главы государства рассказал журналистам, что, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции.

«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто. Эти поправки в законодательство, в том числе, должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца», – сообщил Песков.

Петропавловск-Камчатский, Иван Бабурин

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