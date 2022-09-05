Облегченный режим посещения Курил японцами отменен

Правительство России своим распоряжением в понедельник, 5 сентября, прекратило действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами – бывшими жителями этих островов.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «Прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами – бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года».

Москва, Иван Бабурин

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