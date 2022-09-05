Рады избранию Лиз Трасс новым премьером 4% британцев

Британская международная интернет-компания по исследованию рынка и анализу данных YouGov в понедельник, 5 сентября, опубликовала данные социологического опроса, согласно которым избранию Лиз Трасс новым премьер-министром Соединенного королевства рады лишь 4% жителей Великобритании, – сообщают СМИ.

По данным YouGov, на вопрос о том, насколько они довольны или разочарованы избранием Трасс новым премьером, ответили, что «очень довольны» 4% британцев. «Относительно довольны» – 18%; «относительно разочарованы» – 17%; «очень разочарованы» – 33% , еще 28% не смогли ответит на вопрос. Среди консерваторов «очень довольными» оказались только 9%, а 15% – «очень разочарованными».

На вопрос о степени доверия будущему кабинету Трасс в политических решениях и его планам в борьбе с кризисом стоимости жизни 67% ответили, что вообще или почти не доверяют. О «какой-то степени доверия» заявили 19%. Остальные участники опроса на вопрос ответить затруднились.

На вопрос «насколько лучше или хуже будет исполнять обязанности премьера Трасс по сравнению с Борисом Джонсоном, 40% жителей «туманного Альбиона» ответили, что они будут «почти одинаковыми», 14% ответили, что Трасс будет лучше, а 27% считают, что она будет хуже, еще 19% ответили «не знаю».

Опрос проводился 5 сентября среди 2488 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрана новым лидером правящей Консервативной партии в шестом туре голосования. Она получила поддержку 81 326 членов Консервативной партии, и во вторник она станет премьер-министром страны.

Лондон, Иван Бабурин

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