В Германии протестуют против роста цен и требуют запустить «Северный поток-2»

Несколько тысяч немцев организованные Левой партией и правой партией «Альтернатива для Германии» в понедельник, 5 сентября, вышли на протесты против роста цен на энергоресурсы и продовольствие в городах Лейпциг (Саксония) и Магдебург (Саксония-Анхальт), – сообщают немецкие СМИ.

Süddeutsche Zeitung сообщает, что в Лейпциге на демонстрацию по призыву левых вышли от трех до четырех тыс. человек. Представитель парламентской фракции Левой партии Зёрен Пельман заявил: «Цены на энергетику и инфляция являются угрозой для демократии в нашей стране». Всего целом в Лейпциге на вечер было заявлено восемь разных акций, в том числе правыми активистами.

Согласно информации агентство DPA, в Магдебурге на акцию протеста пришли две тысячи человек. Мероприятие против роста цен на продовольствие было организовано «Альтернативой для Германии». Общается, что демонстранты критиковали внешнюю политику ФРГ и требовали отмены антироссийских санкций.

Следует также отметить, что член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер заявил, что требует запустить «Северный поток – 2», – сообщает журнал Stern.

Издание пишет, что во время политических дебатов в понедельник, 5 сентября, Майер высказался за продление срока службы атомных электростанций в республике и рекомендовал задействовать российский газопровод, который заморозили по инициативе немецкого правительства 22 февраля.

В свою очередь, глава баварского отделения партии Стефан Прочка, заявил, что Германия, будучи экономической супердержавой, должна иметь возможность «разговаривать на равных» как с Россией, так и с США.

По данным Федерального статистического ведомства Германии , в июне стоимость энергоносителей в ФРГ выросла на 38%.

Берлин, Иван Бабурин

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