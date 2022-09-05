Гендиректор МАГАТЭ во вторник обнародует в Совбезе ООН информацию об обстановке на ЗАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник, 5 сентября, заявили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, в Совбезе ООН обнародует отчет о результатах работы миссии организации на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

В заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ, говорится: «Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине, включая выводы миссии организации на Запорожской АЭС. В тот же день он проинформирует Совет Безопасности ООН о миссии МАГАТЭ на АЭС».

Следует отметить, что МАГАТЭ в своем заявлении подтвердило, что два его эксперта остаются на Запорожской АЭС.

«В понедельник четыре эксперта МАГАТЭ, как и планировалось, покинули ЗАЭС после нескольких дней работ по обеспечению безопасности и охраны станции. Двое других экспертов остаются в контексте продолжающегося присутствия на объекте. Поддержание постоянного присутствия экспертов на ЗАЭС необходимо, чтобы у МАГАТЭ была возможность наблюдать за ситуацией там и давать независимые оценки», – сказано в заявлении агентства.

Вена, Иван Бабурин

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