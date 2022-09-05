Макрона обвинили в утрате энергетической независимости Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 5 сентября, в Елисейском дворце дал пресс-конференцию на тему прохождения зимнего периода в обстановке дефицита энергоносителей.

Авторы французского издания Le Figaro Франсуа-Ксавье Бурмо и Гийом Гишар пишут: «Эммануэль Макрон пытается выбраться из энергетической колеи. Распродавший французскую атомную промышленность, глава государства призывает к всеобщей мобилизации, чтобы пережить зиму без сокращений».

«В то время как Франция опасается перебоев с поставками газа этой зимой на фоне кризиса на Украине, президент Республики решил вернуться к этому вопросу в очень торжественной обстановке на пресс-конференции по энергетике в Елисейском дворце. Макрон в ходе пресс-конференции заверяет французов, что «решение в наших руках » и призывает «изменить поведение», например, «сделать кондиционирование воздуха и отопление немного менее сильным, чем обычно. Удивительное лекарство для страны, которая сделала свою энергетическую независимость главной ценностью еще во времена генерала де Голля», – отмечают авторы Le Figaro.

Следует отметить, что Макрон также заявил, что Франция увеличит поставки газа в Германию, которая взамен обеспечит ее электроэнергией, если это потребуется зимой из-за энергетического кризиса.

После видеоконференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Франции на пресс-конференции сказал: «Мы решим газовые проблемы, чтобы мы могли поставлять газ в Германию, если потребуется солидарность, а Германия будет производить больше электроэнергии и предоставлять ее нам в часы пик».

Париж, Иван Бабурин

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