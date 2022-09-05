Кадыров решил побить рекорд по «долгожительству» на посту главы региона

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 5 сентября, заявил, что никогда не перейдет с работы в республике «в другое ведомство», а также что решил пойти на рекорд среди «долгожителей» на посту среди глав регионов, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Кадыров сообщил: «В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь «долгожителем» среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель». Прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель».

Кроме того, глава Чечни в опубликованном видео заявил, что никогда не перейдет с работы в Чечне «в другое ведомство», подчеркнув, что ему никогда не предлагали такую должность, и сам он ни о чем подобном не просил.

«У меня единственная мечта – быть мэром города Грозного. На любую другую должность я никогда не пойду», – сказал Кадыров.

Напомним, что 3 сентября Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что «засиделся» на посту главы Чечни и считает, что «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Однако, ночью с 5 на 6 сентября он написал, что не имеет права просто так уйти, а разговоры о бессрочном отпуске нужно оставить на будущее.

«На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие – моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», – написал глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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