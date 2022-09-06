МАГАТЭ потребовало немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, опубликовало доклад по итогам миссии за ЗАЭС, в котором выступило с призывом прекратить обстрелы станции и ее окрестностей для поддержания физической целостности станции, для чего необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС – сообщают СМИ.

В докладе МАГАТЭ говорится, что «обстрелы ЗАЭС могут привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения станции».

«Сторонам следует обеспечивать цепочки поставок для безопасности ЗАЭС, в том числе с помощью транспортных коридоров. Необходимо гарантировать надежную коммуникацию станции со всеми внешними организациями, а также провести учения для отработки эффективного реагирования на станции при аварийной ситуации, миссия готова помочь», – сообщило агентство в своем докладе по итогам миссии за Запорожскую атомную станцию.

Отметим, что ранее сегодня представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской атомной электростанции зафиксировано семь прилетов снарядов, город Энергодар оказался обесточен.

«Подробности обстрела Запорожской АЭС: семь прилетов «тяжелого» в район учебно-тренировочного центра. Повреждена ЛЭП, мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 150 МВт», – сообщил Рогов в своем телеграм-канале.

Вена, Иван Бабурин

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