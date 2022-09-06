Обстрелы ЗАЭС названы ядерным терроризмом

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков назвал многократные обстрелы Запорожской АЭС актом ядерного терроризма, пишет во вторник, 6 сентября «Российская газета».

В интервью изданию Коков сказал: «Многократные обстрелы Запорожской АЭС вообще выходят за рамки адекватных действий и по всем квалифицирующим признакам, определенным принятой в рамках ООН Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, как раз и являются таким актом».

Кроме того, замглавы Совбеза РФ заявил, что «безудержные и бесконтрольные поставки боевого вооружения нацистскому киевскому режиму привели к большому количеству человеческих жертв, резкому обострению криминогенной обстановки в стране и росту незаконного оборота оружия. Очевидно, что это оружие может быть использовано для совершения терактов в любой точке планеты. Это наглядно демонстрируют украинские нацистские формирования, активно применяющие террористические методы».

Москва, Иван Бабурин

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