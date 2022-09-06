Путин: Если обнулить все пошлины, Россия ничего не произведет своего

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму во Владивостоке во вторник, 6 сентября, заявил, что если просто обнулить пошлины на товары во всех отраслях, Россия никогда не будет производить ничего своего, – сообщают СМИ.

Выступая га заседании президиума Госсовета, Путин, в частности, сказал: «По поводу вопроса о временном снижении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющее в настоящее время аналогов российского производства. Во всех отраслях одно и то же: стоит обнулить – будем завозить, никогда ничего российского не появится. Я вас уверяю. В таком случае, ввозимое оборудование будет относительно качественное, относительно дешевое и наш производитель не сможет завоевать свой рынок. А с другой стороны, понятно, что чего-то просто нет, невозможно купить на внутреннем рынке».

«Нужны тонкие решения, связанные с определенным лагом по времени. Да, с такого-то времени, допустим, без пошлины, с такого-то – пошлина вводится и начинает расти. Чтобы и наш производитель понимал, что если он вложится в производство, у него с такого-то момента на внутреннем рынке появятся преференции, а не проблемы», – заявил глава государства и добавил: «Нужно не просто обнулять пошлины, а показать перспективы отечественным производителям».

Владивосток, Иван Бабурин

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