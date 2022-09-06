Премьер Израиля заявил, что не допустит превращения Ирана в ядерную державу

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе посещения базы ВВС «Неватим», где базируется эскадрилья F-35 во вторник, 6 сентября заявил, что страна сделает все, чтобы Иран не стал ядерной державой, – сообщают израильские СМИ.

В ходе выступления перед личным составом базы ВВС Израиля Лапид сказал: «Как и было согласовано с президентом Байденом, Израиль сохраняет за собой право делать все, что считает необходимым для того, чтобы не допустить превращения Ирана в ядерную державу».

«Если Иран продолжит нас испытывать, он ощутит мощь длинной руки ЦАХАЛа. Мы продолжим повсеместно действовать против террора и против тех, кто стремится причинить нам вред», – заявил израильский премьер.

Сообщается, что заявление Лапида было скоординировано с руководством США.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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