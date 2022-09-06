В США заявили, что готовы атаковать каналы военного снабжения КНР

Генерал США Клинтон Хайнот на конференции Атлантического совета (The Atlantic Council) во вторник, 6 сентября заявил, что армия Соединенных Штатов готова атаковать китайские каналы снабжения оружием и амуницией в случае «агрессивных» действий против Тайваня, сообщают СМИ.

Американский генерал, в частности, сказал: «Мы будем атаковать логистические каналы, усложняя агрессивные маневры против наших друзей. США сделают все возможное, чтобы остановить логистику Китая, если власти КНР начнут агрессию. Китай, как потенциальный противник, должен поразмышляет над этим».

Напомним, что ранее США продали Тайваню вооружение на сумму около 1,1 миллиардов долларов, в том числе, 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II, а также сопутствующее снаряжение для их использования стоимостью примерно 355 миллионов долларов.

В свою очередь, официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил, что действия Вашингтона подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая.

«Своими действиями Белый дом посылает неверные сигналы Пекину. Китайские власти намерены принять решительные меры из-за поставок американского оружия Тайваню», – заявил пресс-секретарь китайского посольства в США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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