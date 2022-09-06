Лиз Трасс пообещала бороться с ценами на электричество в Великобритании и за демократию во всем мире

Избранная премьер-министром Великобритании Лиз Трасс в первой своей речи в качестве главы кабмина во вторник, 6 сентября, заявила, что обещает на этой неделе опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию, – сообщает агентство Reuters.

В ходе обращения к британцам Трасс сказала: «Я займусь энергетическим кризисом. На этой неделе я приму меры, чтобы разобраться со счетами за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение».

«Мы превратим Великобританию в амбициозную нацию с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами, где у всех есть возможности, которых они заслуживают», – заявила также британский премьер.

В свою очередь, телеканал Sky News сообщает, что в своей речи Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет отстаивать демократию во всем мире.

В частности, глава британского кабмина сказала: «Вместе с нашими союзниками мы будем отстаивать свободу и демократию во всем мире, осознавая, что мы не можем иметь безопасность в стране без безопасности в мире».

Напомним, в понедельник, 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии и премер-министром страны. Во вторник, 6 сентября, королева Великобритании Елизавета II на встрече с Трасс, поручила ей в качестве нового премьер-министра страны, сформировать состав правительства.

Лондон, Иван Бабурин

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