Вашингтон окончательно отказался считать Россию страной спонсором терроризма

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник, 6 сентября, заявила, что администрации США приняла окончательное решение – не включать Россию в перечень стран-спонсоров терроризма, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Жан-Пьер сказала: «США считают контрпродуктивным предложение внести Россию в американский список стран – спонсоров терроризма. Внесение РФ в такой список может иметь непредвиденные последствия для Украины, например, задержать экспорт продовольствия. Как сказал президент, и как думаем мы, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед. Осуществление такой идеи помешало бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации».

Следует отметить, что полномочия по включению стран список «спонсоров терроризма» принадлежат Госдепу, при этом сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение.

Вашингтон, Иван Бабурин

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