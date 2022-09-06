Глава МИД Франции заявила, что Париж будет на стороне Афин в случае угрозы со стороны Турции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом во вторник, 6 сентября, заявила, что Франция будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету, – сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Сообщается, что Колонна заявила следующее: «Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но если что-то подобное произойдет, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай, если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь»

Со своей стороны греческий глава МИДа осудил заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, о жестком ответе в случае продолжения «греческих провокаций».

«Мы не боимся. В нашей истории мы сталкивались с гораздо более серьезными угрозами. Мы отвергаем неоосманские нападки. Но я бы посоветовал всем, кто планирует нападения на Грецию, подумать три и четыре раза. Мы уверены в наших союзах и наших партнерах», – заявил Никос Дендиас

Ранее сегодня президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море со стороны греческих военных в отношении турецких истребителей F-16.

Афины, Иван Бабурин

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