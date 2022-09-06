Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, заявил, что обеспечение безопасности Запорожской АЭС критически важно, что в продолжении обстрелов не заинтересован никто, – сообщает телеканал CNN.

Отвечая на вопрос телеканала о демилитаризации станции ЗАЭС, Гросси сказал: «Будет очень трудно объяснить миру несогласие с такой мерой. МАГАТЭ не занимается военной стороной дела, масштабом и существом действий, которые там происходят. Но я не могу представить, чтобы какая-либо страна включила бы в свой набор военных действий обстрелы атомной электростанции. Я не могу представить этого даже в нынешних драматических обстоятельствах».

«Я хотел бы услышать, какими аргументами можно объяснить отказ от защиты атомной электростанции. Как дипломат я могу представить, что та или иная сторона выступят в поддержку или против демилитаризации», – заявил директор МАГАТЭ

МАГАТЭ во вторник, 6 сентября, опубликовало доклад по итогам визита миссии агентства на Запорожскую АЭС, в котором содержится призыв к демилитаризации станции.

Следует отметить, что ранее сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что зона безопасности вокруг Запорожской АЭС обеспечена, а угрозы террористического характера исходят только от киевской власти.

В частности, Владимир Рогов сказал: «Доклад МАГАТЭ по большей части вышел ни о чем, а общими фразами здесь делу не поможешь. Армия России – единственная сила на сегодняшний день, кто реально спасает станцию от обстрелов террористов Зеленского, и как следствие – мир от потенциальной ядерной угрозы».

Вена, Иван Бабурин

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