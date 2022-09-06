Небензя о ЗАЭС: Она – не милитаризована

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник, 6 сентября, заявил, что ЗАЭС, по сути, не милитаризована, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, российский дипломат сказал: «Это несерьезно. Потому что, если мы демилитаризуем ее, украинцы тут же войдут туда. Мы защищаем станцию. По сути, она не милитаризована. Там нет снаряжения. Там только физическое присутствие охраны, которая охраняет станцию. Там нет артиллерии. Только грузовики, которые привозят военнослужащих».

Отметим, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая во вторник, 6 сентября, на заседании Совбеза ООН заявил, что «атаки на ЗАЭС продолжаются и это неприемлемо. Все системы станции должны полностью функционировать».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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