Швейцарцам грозит штраф и тюрьма за превышение лимита по теплу в своих домах

Пресс-секретарь департамента экономики Швейцарии (DEF) Маркус Спурндли во вторник, 6 сентября, заявил, что граждане, которые предстоящей зимой будут перегревать свои дома свыше утвержденной температуры, грозит штраф и тюремное заключение, – сообщает издание Blick.

В интервью газете Спурндли сказал: «Гражданам, которые этой зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, перегревая свои дома до температуры выше 19 градусов, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет. Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию».

Напомним, что власти Швейцарии ранее заявили, что в зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать не выше 60 градусов. Сауны и бассейны должны быть отключены, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет запрещено.

Берн, Иван Бабурин

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