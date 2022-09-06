Основатель Pink Floyd обратился к жене Зеленского с просьбой помочь мужу прекратить конфликт с Россией

Всемирно известный музыкант, основатель британской культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской, в котором просит ее убедить мужа прекратить конфликт с Россией и заключить перемирие, – пишет британская газета The Independent.

Знаменитый музыкант в своем письме ссылается на интервью, которое Зеленская дала Лоре Кюнсберг и которое показали на этой неделе на телеканале BBC News. Тогда жена украинского президента заявила: «Если оказываемая Украине поддержка будет сильной, кризис будет короче». На этот тезис Уотерс отвечает: «Если поддержка Украины означает, что Запад будет и дальше поставлять оружие армии киевского правительства, то, я боюсь, вы допускаете трагическую ошибку. Подбрасывать в огонь топливо в виде оружия – это и в прошлом никогда не помогало сделать конфликт короче. Не поможет и сейчас. Ибо в данном случае большую его часть подбрасывает Вашингтон, который находится на безопасном расстоянии от зоны конфликта».

«Чтобы достичь иного результата и не зависеть от поддержки Запада, нам надо попытаться пойти другим путем. И этот путь наверняка скрывается в ранее изложенных добрых намерениях президента Владимира Зеленского», – здесь Уотерс припоминает обещания, которые действующий украинский лидер давал в ходе предвыборной кампании в 2019 году. Тогда Зеленский обещал «прекратить гражданскую войну на востоке, принести мир в Донбасс и в частичные автономии Луганска и Донецка».

«Можно предположить, что предвыборная политика вашего мужа не устраивала определенные политические круги в Киеве, и эти круги убедили вашего мужа диаметрально изменить курс, игнорируя волю народа», – пишет Уотерс.

«К сожалению, ваш супруг согласился на этот тоталитарный и антидемократический шаг и отверг волю украинского народа. С тех пор Украиной правят злобные силы крайнего национализма, которые до времени скрывались в тени. С тех пор они пересекли все красные линии, которые на протяжении нескольких лет четко прочерчивали ваши соседи в Российской Федерации. И как следствие они, ультранационалисты, поставили вашу страну на путь, приведший к этому катастрофическому конфликту».

Заканчивает Уотерс свое послание Зеленской просьбой помочь мужу.

«Может, лучше Вам потребовать от своего мужа выполнения предвыборных обещаний и положить конец этому смертоносному конфликту?» – завершает свое послание к супруге президента Украины Основатель Pink Floyd.

Лондон, Иван Бабурин

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