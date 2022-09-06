США обвинили Россию в кризисе вокруг Запорожской АЭС

Сотрудник представительства США при ООН Джеффри Делаурентис на заседании Совета Безопасности во вторник, 6 сентября, заявил, что Соединенные Штаты выражают поддержку идее создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, а также требуют от России прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Делаурентис заявил: «Сохраняющееся военное присутствие России в этом районе продолжает подвергать станцию и весь регион серьезной опасности. Мы вновь призываем Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах и вокруг них, вернуть полный контроль над ними Украине».

Со своей стороны, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня.

«Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет», – сказал российский дипломат.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что Россия не использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, а защищает ее.

«Сегодня российские военные защищают станцию, а военное оборудование исчисляется парой размещенных на станции грузовых автомобилей, на которых были доставлены российские военные, защищающие станцию со стрелковым оружием», – ответил российский постпред журналистам.

Также представитель России усомнился в возможности ведения с украинской стороной переговоров по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Отвечая на вопрос о перспективах достижения договоренности о демилитаризованной зоне на ЗАЭС, российский дипломат сказал: «Я не уверен, что украинцы способны на переговоры по ЗАЭС, как и по многим другим вопросам. Они не хотят вести переговоры ни о чем».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»