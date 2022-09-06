Россия может отказаться от продления «продуктовой сделки»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник, 6 сентября, заявил, что Россия может не продлить «продуктовую сделку», так как пока не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией и удобрениями согласно подписанным в Стамбуле документов, – сообщает РИА Новости.



Как пишет агентство, отвечая на вопрос о возможном отказе от «продуктовой сделки», учитывая, что Россия до сих пор не смогла вывезти ни одного суда со своими товарами, Небензя сказал: «Я не знаю, сделка была заключена на четыре месяца. Это означает, что она истекает в ноябре. И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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