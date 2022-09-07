На Тайвань собралась делегация из восьми конгрессменов США

Американский институт на Тайване, выполняющий роль посольства США на острове в среду, 7 сентября, сообщил, что в ближайшие дни Тайбэй посетит делегация из восьми конгрессменов из США.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте института, говорится: «Члены Палаты представителей США Стефани Мерфи, Скотт Франклин, Кай Кахеле, Джо Уилсон, Энди Барр, Даррелл Исса, Клаудиа Тенни, Кэт Каммак посетят Тайвань 7-9 сентября в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион».

Как сообщают СМИ, американские конгрессмены планируют встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками для обсуждения отношений США и острова, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа, обострилась политическая ситуация в регионе.

Тайбэй, Иван Бабурин

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