Венгрия с помощью Румынии хочет достичь энергонезависмости от России

Президент Венгрии Каталин Новак на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в среду, 7 сентября, заявила, что Будапешт с помощью Бухареста намерен в предстоящие годы снизить зависимость от российских энергоресурсов и достигнуть энергетической независимости, – сообщают СМИ.

СМИ, со ссылкой на онлайн-трансляцию, которая велась на сайте администрации главы Румынии, сообщают, что глава Венгрии сказала журналистам следующее: «Венгрия более зависима и энергетически уязвима от российских источников, чем Румыния, – у нас нет выхода к морю. Мы хотим снизить эту зависимость в предстоящие годы и достигнуть энергетической независимости. Мы приветствуем любую инициативу, которая способствует диверсификации источников снабжения энергоносителями и приближает нас к независимости от российских источников. В этом отношении мы рассчитываем и на Румынию, потому что источники энергии, которые находятся в Румынии или проходят через ее территорию, могут помочь Венгрии».

Президент Румынии Клаусом Йоханнис, в свою очередь, заявил: «В нынешнем контексте необходимо скорейшее устранение энергетической зависимости ЕС и стран-членов от России. Необходимо продолжать развивать проекты инфраструктуры внутри ЕС путем укрепления взаимных подключений и увеличения вместимости хранилищ параллельно с диверсификацией импорта энергии и развития производства энергии в Европе».

Бухарест, Иван Бабурин

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