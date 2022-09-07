Законопроект против распространения идеологии «чайлдфри» среди детей внесен в Госдуму

В Государственную думу РФ в среду, 7 сентября, внесен на рассмотрение законопроект о запрете в России идеологии отказа от рождения детей, так называемой – «чайлдфри».

На сайте Госдумы, согласно пояснительной записке, сообщается: «Чайлдфри» рассматривается как деструктивное поведение граждан, а популяризация этой идеологии идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой, ведет к деградации российского общества и его депопуляции».

Авторами законопроекта стали депутаты башкирского парламента (Курултая) и двое депутатов Государственной думы. В законе предлагается запретить распространение среди детей информации, пропагандирующей отказ от деторождения и идеологи бездетности.

Напомним, что проект закона о запрете идеологии «чайлдфри» был разработан в Госсобрании Башкирии еще в марте 2022 года. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев тогда заявил, что запрет на распространение подобной идеологии среди детей будет способствовать укреплению в обществе традиционных семейных ценностей.

Москва, Иван Бабурин

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