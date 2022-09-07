Пентагон: Украине переданы противокорабельные ракеты Harpoon

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, выступая на конференции, организованной еженедельником Defense News в среду, 7 сентября, заявил, что Украина получила от государств Запада в рамках поставок оружия противокорабельные ракеты Harpoon, смонтированные в США на автомобильной платформе, – сообщает ТАСС.

Комментируя ход поставок Киеву западный вооружений и военной техники, заместитель шефа Пентагона сказал: «Скажу также, что имеют место невероятные инновации. Вы могли слышать о «Гарпунах» или видеть это в новостях. История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, имелись эти «Гарпуны» морского базирования. Власти этой страны спросили у нас – вы можете что-то с этим сделать? Мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли эти ракеты с корабля, разместили их на грузовиках с платформами».

«На одном грузовике с платформой были установлены модули «Гарпун», на другом – источник питания, между собой они соединены кабелем. Кроме того, американские военные инструкторы в конце мая на территории США обучили украинцев применению данного вооружения», – пояснил Билл Лаплант.

Вашингтон, Иван Бабурин

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