Тбилиси обвинил Киев в попытках втянуть Грузию в войну

Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе в среду, 7 сентября, обвинил Киев и местную оппозицию в бесконечных попытках втянуть Грузию в войну, – сообщает Sputnik Грузия.

Как сообщает агентство, Кобахидзе сказал: «Они желают войны в Грузии, второго фронта, просто напрямую не обращаются к шантажу. Повторюсь, конечно же, было бы лучше, если бы они открыто вышли и прямо сказали людям, чего они требуют, спросили грузинский народ, хочет ли он включения в войну в лице второго фронта. Если большинство населения желает биться до последнего грузина, конечно, мы можем это обсудить».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»