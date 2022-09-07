Минобороны Польши призвало готовиться к войне с Россией

Заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа в среду, 7 сентября, заявил, что его ведомство считает, что в течение ближайших трех-десяти лет есть серьезный риск войны республики с Россией и потребовал тратиться на вооружение армии, не считаясь с расходами., – сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna .

В интервью изданию Очепа сказал: «Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в течение 3-10 лет. Все зависит от того, чем закончится конфликт на Украине, но мы рассчитываем, что именно столько лет России потребуется для восстановления военного потенциала... Это время мы должны использовать для максимального перевооружения польской армии».

Сообщается, что Варшава запланировала выделить на перевооружение армии 30-40 млрд. злотых ($6,3-8,5 млрд) внебюджетных средств из Фонда поддержки вооруженных сил, еще 98 млрд. злотых ($21,7 млрд) заложено на нужды обороны в бюджете страны на 2023 год.

Варшава, Иван Бабурин

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