Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в среду, 7 сентября, заявил, что Россия приготовила «сюрпризы» к созванному США и Албанией в среду заседанию Совета Безопасности ООН по Украине, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России. Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий что нас можно застать врасплох».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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