Чешские аграрии готовят акции протеста

Пресс-секретарь Аграрной палаты Чешской республики Барбора Панкова в среду, 7 сентября, заявила, что Аграрная палата и Союз земледельцев Чехии намерены 15 сентября во время заседания министров сельского хозяйства стран ЕС организовать в Праге протестные манифестации с использованием сельхозтехники в регионах республики, – сообщают СМИ.

Панкова также сообщила, что подробности предстоящей акции станут известны после совместного заседания руководства Аграрной палаты и Союза земледельцев в начале следующей недели.

В свою очередь, президент Аграрной палаты Ян Долежал на пресс-конференции в среду, 7 сентября, заявил: «Ситуация земледельцев становится все более неустойчивой в связи с ростом расходов на производство продукции, новой политики субсидирования и экологических требований «Европейского зеленого курса». Они хотят громко заявить об этом и чешскому правительству, и представителям ЕС».

Прага, Иван Бабурин

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