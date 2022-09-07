Польша готовит официальную ноту к Германии о репарациях

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в среду, 7 сентября, заявил, что республика планирует еще в текущем году направить ФРГ ноту о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, – сообщает Польское радио.

В эфире радиостанции Шинковский вель Сенк сказал: «Здесь у нас запланированы определенные этапы. Первым этапом была подготовка, это был долгий процесс, отчета о военных потерях. На это ушло около 5 лет. Отчет является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг – то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии. В данный момент мы готовим эту ноту, и нам, конечно, не придется долго ждать этого шага».

Отвечая на соответствующий вопрос, зам.главы польского МИДа, сказал, что «ноту следует ожидать до конца этого года».

Напомним, что ранее власти Польши заявили, что потребуют от Германии 6,2 триллиона злотых (порядка 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

Со своей стороны, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение подписанный Польшей в 1953 году договор, в котором она от дальнейших претензий отказалась.

Варшава, Иван Бабурин

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