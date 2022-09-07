Украина специально целится в уязвимые места на Запорожской АЭС

Представитель российской делегации в ООН Александр Шевченко на заседании Генеральной Ассамблеи в среду, 7 сентября, заявил что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нацеливают снаряды на наиболее уязвимые узлы Запорожской АЭС (ЗАЭС), создавая риск радиационной аварии, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Шевченко сказал: «Обстрелы продолжаются практические ежедневно. ВСУ нацеливают снаряды на наиболее уязвимые узлы станции, умышленно создавая риск масштабной радиационной аварии. Атаки на станцию угрожают ее физической безопасности и целостности, о чем ранее сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Российская сторона распространяет статистику обстрелов в качестве официальных документов Генассамблеи и Совета Безопасности ООН. Призываем делегации с ними ознакомиться», – предложил присутствующим представитель российской делегации в ООН.

Напомним, что 6 сентября МАГАТЭ подвела итоги пятидневной миссии на ЗАЭС. Визит проходил на фоне обстрелов станции и растущих опасений по поводу потенциальной ядерной аварии. В результате был опубликован отчет, в котором подтверждается факт атак и наличие повреждений, однако эксперты агентства не указали, кто наносит удары.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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