Представители ООН в ближайшее время отправятся на Донбасс в СИЗО в Еленовке

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совбеза в среду, 7 сентября, заявила, что группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ближайшие дни отправится в Донбасс, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления ДиКарло сказала: «В ближайшие дни в Еленовку должна отправиться миссия по установлению фактов для расследования инцидента, произошедшего 29 июля, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных. Еще от 75 до 130 получили ранения. Главу миссии Карлоса Альберто душ Сантуша Круса сопровождает опытная группа старших должностных лиц и экспертов».

«Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам», – заявила замгенсека ООН на Совете Безопасности.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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