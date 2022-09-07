В ООН призвали проверить информацию о «фильтрационных лагерях» для украинцев

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности в среду, 7 сентября, призвала расследовать сообщения о якобы наличии «фильтрационных лагерей» для украинцев, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления ДиКарло сказала: «Постоянные заявления о насильственном перемещении, депортации и так называемых «фильтрационных лагерях», находящихся в ведении России и связанных с ней местных сил, вызывают чрезвычайное беспокойство. Такие сообщения должны расследоваться в сотрудничестве с компетентными органами».

Также, в ходе своего выступления на Свовбезе ООН Розмари ДиКарло призвала прекратить все боевые действия на Запорожской АЭС и вокруг станции.

«В качестве немедленного шага я повторяю призыв генерального секретаря к полному прекращению военных действий на станции и вокруг нее. Демилитаризация – единственный ответ, обеспечивающий безопасность этого объекта», – заявила замгекнсека ООН.

Накануне, постпред России при ООН Василий Небензя призыв к демилитаризации Запорожской АЭС назвал несерьезным.

«Это несерьезно. Потому что, если мы демилитаризуем ее, украинцы тут же войдут туда. Мы защищаем станцию. По сути, она не милитаризована. Там нет снаряжения. Там только физическое присутствие охраны, которая охраняет станцию. Там нет артиллерии. Только грузовики, которые привозят военнослужащих», – заявил российский дипломат во вторник, 6 сентября, в ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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